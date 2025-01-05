كم سيصبح سعر الدولار في 2025؟ مدحت نافع يضع 3 سيناريوهات لسعر الصرف

كشف الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين السابق، عن توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عام 2025، متوقعا تحركه في اتجاهات مختلفة، وفقا لعدة سيناريوهات.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إن السيناريو «العادي المعتدل» يمكن من خلاله أن «نرى تحرك الدولار عند مستوى 59 إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025»، مشيرا إلى استناده في توقعاته إلى منصات متخصصة في الفوركس وبعض النماذج القياسية.

وأضاف أن العقود الآجلة غير المسلمة لمدة عام؛ تشير إلى سعر مقارب، يتراوح بين بين 59 إلى 60 جنيهًا.

ورفض «نافع» الإعلان عن سعر محدد وفق «السيناريو المتشائم»؛ لتجنب عدم التأثير على «التوقعات الرشيدة»، مشيرا إلى أنه في حال حدوث «سيناريو غير موات فستظهر أسعار مختلفة، وتظهر المشكلات من جديد».

ورأى أن السيناريو المتفائل، من وجهة نظره الشخصية؛ فيتمثل في استقرار سعر الصرف عند 55 جنيها على الأكثر، مدعوما بالسياسات النقدية والمالية والتجارية المواتية، متوقعا في حال استمرار نهج الإصلاح؛ انخفاض الدولار إلى مستويات 50 إلى 51 جنيها في عام 2026، مع استقرار الطلب عليه بشكل متوازن.