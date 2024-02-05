ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة إلى 6540 منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إلى 6540 منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيا خلال اقتحام عدة محافظات الليلة الماضية.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، خلال بيان مشترك، حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 6540، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن".

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأحد) وحتّى صباح اليوم الإثنين 28 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".

وذكرتا أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة رام الله (وسط)، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس وجنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة، والخليل (جنوب)،"رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال".

وأفادت معطيات فلسطينية، أمس، بأن جيش الاحتلال نفذ 58 عملية هدم استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال يناير الماضي.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، حيث استشهد 381 فلسطينيا وأصيب نحو 4 آلاف و400، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.