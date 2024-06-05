 الخارجية: 950 شاحنة مساعدات دخلت غزة الأسبوع الماضي عبر معبر كرم أبو سالم - بوابة الشروق
الأربعاء 5 يونيو 2024 1:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الخارجية: 950 شاحنة مساعدات دخلت غزة الأسبوع الماضي عبر معبر كرم أبو سالم

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 1:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 1:10 ص

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك اتصالات ومشاورات مكثفة ‏تجري مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي مؤخرًا تتعلق بمعبر رفح، وكيفية التوصل إلى ترتيبات ‏تقبلها مصر تؤدي إلى استئناف عمل فتح معبر رفح بشكل طبيعي.‏
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏الثلاثاء، إلى أن «المعبر مفتوح حاليا، لكنه لا يمكن أن تدخل المساعدات الإنسانية بهذا الوضع ‏الحالي الذي يجري فيه عمليات عسكرية بالقرب من المناطق الحدودية والمعبر، ومن ثم تعريض ‏حياة العاملين بمجال الإغاثة الإنسانية لهذه المخاطر، على غرار حدث في استهداف موظفي الأمم ‏المتحدة». ‏
وشدد على ضرورة تواجد جانب فلسطيني على الجانب الآخر من معبر رفح من أجل لضمان ‏دخول المساعدات بشكل آمن وتوزيعها على جميع أنحاء قطاع غزة، لافتا في الوقت ذاته أن مصر ‏تتعامل بمرونة كبيرة مع ملف إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.‏
وأشار إلى أن أكثر من 950 شاحنة مساعدات دخلت خلال الأسبوع الماضي عبر معبر كرم أبو ‏سالم فقط.‏
وانتقد القيود المفروضة على دخول المساعدات، قائلا: «هناك أعداد كبيرة من الشاحنات الجاهزة ‏للدخول، لكن هناك إعاقات وما يتم السماح بدخوله بسهولة قليل للغاية، ولا يتجاوب مع ‏الاحتياجات الملحة لسكان القطاع».‏

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك