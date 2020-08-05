الأكثر قراءة
النيابة العامة تصدر بيان حول مصرع عروس في شهر العسل بالدقهلية
ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة
رئيس جامعة القاهرة: تمكنا من تحديد البصمة الوراثية لفيروس كورونا في مصر
ما هي المدة المناسبة لحفظ اللحوم بالثلاجة؟ هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.42 في المئة إلى 22479.72 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 في المئة إلى 1548.57 نقطة.