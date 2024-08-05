استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش بعد احتجاجات مناهضة للحكومة

استقالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، اليوم الاثنين، من منصبها وغادرت إلى الهند، بعدما اقتحم متظاهرون مقرها الرئيسي في دكا وسط احتجاجات عارمة مناهضة لحكومتها.

ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مصدر عسكري قوله إن حسينة قدمت استقالتها وغادرت البلاد.

وذكرت صحيفة محلية أنها غادرت إلى الهند على متن مروحية عسكرية.

وقال مصدر مقرب من حسينة لوكالة الصحافة الفرنسية إنها غادرت العاصمة دكا في وقت تشهد البلاد مظاهرات حاشدة تطالب باستقالتها.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، باقتحام الآلاف للمقر الرسمي لرئيسة وزراء بنجلاديش، التي اتجهت إلى الهند بمروحية عسكرية.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن قادة الاحتجاجات في بنجلاديش دعوا إلى مظاهرات جديدة، اليوم الاثنين، متحدّين حظر التجول للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الاضطرابات إلى 300 قتيل.

وقتل نحو 100 شخص بينهم 13 من عناصر الشرطة وأصيب مئات آخرون أمس الأحد، في مواجهات عنيفة شملت مناطق مختلفة، وهي أكبر حصيلة للضحايا في يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات على حصص التوظيف في القطاع العام في يوليو الماضي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاحتجاجات ارتفعت إلى 300، وذلك استنادا إلى تقارير من الشرطة ومسئولين وأطباء في المستشفيات.