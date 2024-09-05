رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة «الجامعات الأهلية» للوقوف على إمكانيات إنشاء جامعة سوهاج الأهلية

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، لجنة مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور ماهر مصباح رئيس المجلس، يرافقه الدكتور إبراهيم هلال أستاذ نظم القوي الكهربائية بكلية هندسة عين شمس، والدكتور حسين أحمد مدرس العمارة بكلية هندسة عين شمس، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتورة فاطمة عثمان وكيل كلية الهندسة والمسئول التنفيذي للمشروع، والدكتور محمد نصر الدين وكيل كلية الطب البشري، والدكتور حسين عبد الحفيظ وكيل كلية العلوم ومنسق الجامعة الأهلية، والدكتور أحمد خالد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة.

ورحب الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بوفد لجنة مجلس الجامعات الأهلية، مقدمًا لهم الشكر على تحملهم مشاق السفر لإجراء زيارة تفقدية للموقع المخصص لإنشاء الجامعة الأهلية، والتي تعد الزيارة الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها لجامعة سوهاج التي تأتي ضمن 8 جامعات حكومية تم اختيارها لإنشاء جامعة أهلية تابعة لها، موجهًا خالص تحياته وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعمه اللامحدود لتطوير منظومة التعليم العالي، وحرصه على تقديم الدعم اللازم لإنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، لاستيعاب العدد الكبير من أبناء الوطن الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لدعمه المستمر لملف إنشاء الجامعات الأهلية وزيادة عددها داخل الجامعات الحكومية، وبشكل خاص الموافقة على إنشاء جامعة أهلية على أرض جامعة سوهاج، والتي ستمثل إضافة قوية لاسم الجامعة، وستساهم بشكل مباشر في تقديم تجربة تعليمية فريدة تعمل على تحسين جودة العملية التعليمية، بجانب تلبية احتياجات الطلاب من البرامج الدراسية البينية المتميزة والحديثة، وتقليل الاغتراب وتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على الإلمام بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

من جهته، أشاد الدكتور ماهر مصباح، بما تتميز به جامعة سوهاج من مقومات مادية وبشرية قوية، وما تمتلكه من مشروعات إنشائية ضخمة تجعلها ظهير وسند داعم للجامعة الأهلية، والتي جاء إنشاؤها نتيجة للحاجة الملحة والمطلب الجماعي للمجتمع السوهاجي، بضرورة إنشاء جامعة أهلية تستوعب رغبات أبناء المحافظة في الالتحاق بكليات أكثر حداثة متنوعة التخصصات، متمنياً أن تسير الجامعة الأهلية على خطى الجامعة وتستكمل مسيرتها وتقدمها الملحوظ، وتستمد نفس الأصالة والعراقة والقوة العلمية التي تتمتع بها جامعة سوهاج.

جدير بالذكر أنه خلال اللقاء تم عرض فيديو تسجيلي عن المقومات المادية والبشرية التي تمتلكها الجامعة بمقريها القديم والجديد، إضافة إلى عرض فيديو توضيحي متكامل بالشرح المفصل عن الجامعة الأهلية، وتم فيه استعراض رؤية ورسالة وأهداف إنشاء الجامعة الأهلية، وكلياتها وبرامجها الدراسية، والكوادر البشرية المطلوبة بكل تخصص، وتوضيح أماكن المعامل وقاعات المحاضرات والمكتبات، والمباني التعليمية التدريبية اللازمة لإتمام العملية التعليمية، واستعراض الخدمات التي سيتم توفيرها بالموقع المخصص للجامعة الأهلية.