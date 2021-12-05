محامي رشوان توفيق يوضح سبب رفعه دعوى ضد ابنته: قررت القطيعة وعدم الوفاء

قال المستشار مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، إن ابنة موكله رفعت دعوى ضده تطلب إلغاء توكيلات صادرة منها إليه، موضحة أن هذه التوكيلات صدرت منها إليه لضمان أموال هو أودعها باسمها في البنك على أن يكون العائد له طوال حياته، وبعد مماته تصير الأموال والعائد إليها.

وأضاف مهران، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "ابنته كتبت إقرارات تلتزم فيها بعدم المساس بهذه الأموال، والحقيقة حينما كُفلنا بالمثول أمام القضاء اليوم بعدما فشلت جميع محاولات الصلح، كان لزاما علينا أن نرد على الادعاءات بتوضيح الحقيقة".

تابع: "أقمنا دعوى فرعية من الدعوى الأصلية التي أقامتها الابنة نطلب فيها برد هذه المبالغ لحالتها التي كانت عليها قبل سحب العوائد الشهرية لهذه الأموال، واختصمنا فيها الأطراف الذين كانوا موجودين في صحيفة الدعوى.. ابنته قامت بالقطيعة وعدم الود والوفاء للوالد وأقامت دعوى قضائية ضده".

وأعلن الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، رفع دعوى من الفنان رشوان توفيق ضد ابنته، بتهمة الاستيلاء على مبلغ يقارب المليون جنيه، مؤكدًا أن المحكمة قبلت التدخل وقررت التأجيل للإعلان.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة أمس السبت، قررت تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 25 ديسمبر الجاري للإعلان.