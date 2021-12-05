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رئيس البورصة: ارتفاع قيمة تداول السندات إلى 530 مليار جنيه خلال العام الجاري

محمد المهم ومحمد فوزي
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 1:28 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 1:28 م

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قيمة تداول السندات ارتفع إلى ٥٣٠ مليار جنيه خلال العام الجاري، مقابل ٣٧٠ مليار جنيه في ٢٠٢٠، و١٨١ مليار خلال ٢٠١٩ ونحو ٦١ مليار في ٢٠١٨.

جاء ذلك خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، والذي تنظمه جريدة المال تحت عنوان "كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟".

وأوضح فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح حصص إضافية لبعض الشركات المقيدة في السوق بالفعل، مضيفا أن كورونا كام لها تأثير كبير على مستوى حجم التداول.

وكشف رئيس البورصة، عن إصدار مؤشرات سندات فرعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة


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