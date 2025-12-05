أسفرت نتائج الفرز الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية في محافظة الفيوم، ومقرها مركز إطسا، داخل اللجنة الفرعية رقم 2، بمقر مدرسة دفنوا الابتدائية، عن حصر عددي أولي لعدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة لمن أدلوا بأصواتهم في اللجنة.

ووفقا لعملية فرز الأصوات، فقد بلغ عدد المقيدين في اللجنة 11097 ناخبا، حضر منهم 1341 ناخبا للإدلاء بأصواتهم، حيث جاء عدد الأصوات الصحيحة 1302 صوت، والأصوات الباطلة 39 صوتا.

وجاءت نتائج المرشحين على النحو التالي:

- حسام خليل 1222 صوتا.

- مصطفى البنا 1089 صوتا.

- أكرم شعت 160 صوتا.

- ياسر سلومة 133 صوتا.

وتُجرى جولة الإعادة في الدائرة الثانية بمركز إطسا، بينما تشمل الدائرتان الأولى بمركز وبندر الفيوم، والرابعة بمركزي إبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، منافسات بين مرشحين على مقاعد متعددة، بعد إلغاء نتائج الجولة الأولى التي أُجريت يومي 10 و11 نوفمبر الماضي عقب قبول تظلمات مقدمة من بعض المرشحين.