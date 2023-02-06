قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إجمالي عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم الاثنين، ارتفع إلى 912.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي، اليوم، أنه أصيب 5383 شخصا أيضا جراء الزلزال.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووقع الزلزال على عمق نحو 17,9 كيلومتر وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

تُعدّ هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.