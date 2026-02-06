 السبت.. نور عبد المجيد تناقش عودة التمائم في مكتبة المصرية اللبنانية بالتجمع - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 11:40 م القاهرة
السبت.. نور عبد المجيد تناقش عودة التمائم في مكتبة المصرية اللبنانية بالتجمع

شيماء شناوي
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 11:09 م | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 11:09 م

تنظم مكتبة المصرية اللبنانية حفل توقيع ومناقشة رواية «عودة التمائم» للكاتبة والروائية نور عبد المجيد، وذلك غدًا السبت 7 فبراير، في تمام الساعة 7 مساءً، بمقر المكتبة في فرع التجمع داخل فام بام مول.

في هذه الرواية تأخذنا "عبد المجيد" إلى الأرض التي تتصدَّر المشهد الحالي وتتجه إليها الأبصار.. الأرض التي تحتاج تميمة من الأمل.. الأرض التي كانت يومًا، وستبقى دومًا أيقونة خيرٍ وجمال..

‏رحلة تمتد منذ عام 1969م وحتى نهاية 2023م ، تكشف فيها عن موروثات وعادات ما كانوا يتحدثون عنها يومًا.. ‏عن صراعات سياسية واجتماعية اضطرت الكثيرين في النهاية إلى مغادرة البلاد قسرًا وجبرًا..

‏لكن رغم الألم والفساد.. رغم الموت والدمار.. تبقى القصص حيَّة تُروَى وتُخلَّد على صفحات التاريخ.. وفي النهاية التمائم إلى أرضها لا بد وأن تعود، فمهما تباعدت الخطى.. اللقاء حتمي.. والتاريخ لا يَنسى.. الظلم دومًا نهايته الزوال!.

