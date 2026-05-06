يقدم فريق مسرح كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة العرض المسرحي "حمام روماني"، إخراج عبد الفتاح الدبركي، وذلك في الخامسة مساءً يوم الجمعة المقبل على مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة.

وتدور أحداث العرض حول مواطن بسيط يُكتشف بالصدفة وجود حمّام روماني أثري داخل منزله، هذا الاكتشاف يُعد الشيء العظيم، لكنه يتحول إلى كارثة بسبب تدخل بعض الجهات؛ فبدلًا من الاستفادة بالاكتشاف، تبدأ المؤسسات المختلفة في السيطرة على المكان، وكل جهة تحاول أن تثبت سلطتها وتحقق مصلحتها، لدرجة أن صاحب البيت نفسه يفقد حقه في منزله، ومع الوقت يتحول الوضع إلى فوضى عبثية تكشف تناقضات المجتمع.

يذكر أن العرض بطولة فريق مسرح كلية العلاج الطبيعي، تأليف: ستانسلاف ستراتيف، دراماتورج: بولا أسامة، وإعداد موسيقي: مصطفى حجازي، وتصميم بوستر: هالة ياسر، ومكياج: يارا شاكر، وديكور: ياسمين هاني، وملابس: ناهد فريد، وإضاءة: أحمد صبحي، ومساعد مخرج: علا عز الدين، ومخرج منفذ: أمير الصم.