كشف التقرير العاشر للجهاز القومى للاتصالات أن 40% من المدن والاحياء التى يجرى عليها القياس لجودة خدمات الصوت المقدمة من شركات الممحمول الاربع «وى، واتصالات، وأورنج، وفوافون مصر» تعانى من سوء الخدمة.

وأجرى المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى للاتصالات قياسته عن شهر ابريل الماضى لما يقرب من 24 الف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحيا؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

واوضح التقرير ان ما يقرب من 120مدينة أو حيا من اجمالى 320 على مستوى الجمهورية تعانى من مشاكل فى جودة الخدمات الصوتية هى مدن القاهرة والعبور والتجمع ومدينة نصر والشيخ زايد والسادس من اكتوبر وشرق اسكندرية ومرسى مطروح وغرب اسكندرية.

وأكد التقرير أن معايير خدمات البيانات فى الحدود المقبولة لجميع الشركات وفقا للترخيص مع تميز شركات أورانج واتصالات فى سرعة تنزيل البيانات فيما عدا بعض المناطق أوقات الذروة (وفقا للتقرير التفصيلى لكل منطقة).

ورصد التقرير المدن التى تعانى من مشاكل فى جودة الخدمات الصوتية فى شهر أبريل بالنسبة لشركة فودافون من أصل (80) مدينة وحيا، تم إجراء اختبارات القياس عليها تم رصد عدد (18) مدينة وحيا تعانى من تأثر فى مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور ومصر الجديدة ومدينة نصر والمرج والسلام وحدائق القبة والعباسية وشبرا والمقطم فى القاهرة، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدن وأحياء وأهمها فى القاهرة المعادى، ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (6) مدن وأحياء. بينما المدن التى تعانى من سوء الخدمة بالنسبة شركة اورانج من أصل (80) مدينة وحيا تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (23) مدينة وحيا تعانى من تأثر فى مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والتجمع ومدينة نصر والعباسية وحلوان فى القاهرة والسادس من اكتوبر والشيخ زايد والهرم وفى الجيزة، وفى الإسكندرية، مناطق فى غرب الاسكندرية ومرسى مطروح، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (11) مدينة وحيا أهمها مناطق فى شرق وغرب الاسكندرية.

واوضح التقرير أن المدن التى تعانى سوء الخدمة بالنسبة لشركة اتصالات من أصل (80) مدينة وحيا تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (17) مدينة وحيا تعانى من تأثر فى مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها والعبور وشبرا والزمالك والمعادى والمقطم فى القاهرة، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (7) مدن وأحياء وأهمها العبور وحلوان فى القاهرة ومناطق فى شرق الإسكندرية، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (4) أهمها السادس من أكتوبر فى الجيزة فى حين جاءت مدن شركة وى من أصل (80) مدينة وحيا تم إجراء اختبارات القياس عليها تم رصد عدد (24) مدينة وحيا تعانى من تأثر فى مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور ومصر الجديدة ومدينة نصر وحدائق القبة والعباسية والمنيل وشبرا والزمالك وحلوان والمعادى والمقطم فى القاهرة، وفى الجيزة الشيخ زايد وفى الإسكندرية شرق الإسكندرية، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (5) مدينة وحيا أهمها السادس من اكتوبر فى الجيزة.

ويأتى هذا التقرير فى إطار متابعة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة من مشغلى شبكات الاتصالات فى السوق المصرى للمستخدمين ورفع وعى المستخدمين بمؤشرات جودة هذه الخدمات. وايضا حرصه على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطن.