اليمن: السلام لن يتحقق إلا بردع الحوثيين واستمرار تهريب الصواريخ يهدد الملاحة الدولية

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، " أن السلام لن يتحقق فى اليمن إلا بردع مليشيا الحوثي الإرهابية الناكثة بالعهود والمواثيق".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء الداعري اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن والملحق العسكري مارك وايتمان الجهود المبذولة في مكافحة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها في المحافظات اليمنية .

وأضاف الوزير اليمنى "ان التعادل بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الاخرى ظهر بشكل اكبر في الاونة الأخيرة.. مشيرا الى القبض على عدد من عناصر هذه التنظيمات الارهابية وهي في طريقها لتنفيذ عمليات في المناطق اليمنية المحررة وبتخطيط من قبل مليشيا الإرهاب الحوثية".

من جهته عبر السفير الامريكي عن تقديره لجهود الاجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الارهاب.. منوها بأهمية توحيد جهود كافة القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي لإرغام مليشيا الحوثي وإخضاعها للسلام.