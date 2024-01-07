 رئيس الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم تراوري - بوابة الشروق
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رئيس الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم تراوري

محمد ثابت
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 4:00 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 4:00 ص

رد أمير حيزم، رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي، على أنباء تفاوض الزمالك لضم المالي بابكر تراوري، مهاجم فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال حيزم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «جمهور الثالثة» على قناة «أون تايم سبورتس 2»:" الزمالك لم يتفاوض من قريب أو بعيد لضم تراوري، كما تردد في الساعات الماضية".

أضاف:"هناك اهتمام من جانب أندية غير مصرية بضم اللاعب، وندرس العروض في الوقت الحالي، لكني لن أفصح عن الأرقام المعروضة لشراء عقد تراوري، المتواجد حاليا في مالي".

وأوضح حيزم أن الظهير الأيسر للاتحاد المنستيري، هشام بكار، لم يتلق أيضا أي عرض من الأهلي ، للانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية.

أتم حيزم:" بكار على الأرجح سينتقل إلى أوروبا، بعد تلقيه اتصالات من عدة أندية، يجري التفاوض معها حاليا".


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