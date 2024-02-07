علق الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الصحي الزراعي المصري بوزارة الزراعة، على رفع المملكة العربية السعودية قيود استيراد الفراولة من مصر والسماح بدخولها للسوق السعودية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الثلاثاء، أن قرار فرض قيود استيراد الفراولة من مصر الأسبوع الماضي كان إجراءً تنظيميًا داخليًا يخص المملكة.

وأشار إلى تصدير مصر أكثر من 40 ألف طن فراولة لمختلف دول العالم، لافتًا إلى تجاوز حصة المملكة العربية السعودية 6 آلاف طن خلال العام الماضي 2023.

وأضاف أن القرار استهدف رفع بند الفراولة من المنصة الإلكترونية؛ من أجل تطبيق نظام إصدار أذون الاستيراد على غرار معظم تجارب العالم بما في ذلك مصر، موضحًا أن النظام يتيح الحق للدولة في الحصول على إذن استيراد قبل استيراد المنتج.

ونوه أن تطبيق القرار كان يستلزم تعليق دخول الفراولة إلى السوق السعودية لعدد من الأيام، مشيرًا إلى استلام الحجر المصري، الثلاثاء، مخاطبة رسمية للإخطار بعودة بند الفراولة مجددًا إلى العمل على منصة استيراد المنتجات الزراعية بالمملكة، منذ الخميس الماضي.