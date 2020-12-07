أهم تصريحات الرئيس السيسي من باريس عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر

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جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوم الإنسان بمفهومها الشامل، الذي يعلي شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار من ناحية، وحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى.

وفيما يلي أبرز التصريحات التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي وردوده على أسئلة الصحافة:

- نبذل جهودا كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان دون تمييز بترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء

- لا يليق تصوير وتقديم الدولة المصرية في ظل كل ما تقدمه لشعبها بأنها نظام مستبد وقاس.. هذا الأمر انتهى من سنين ومش موجود

- لدينا في مصر 55 ألف جمعية مرخص لها بالعمل وتشارك الحكومة المصرية.. ياترى كام منهم اشتكى من تعطل عمله؟

- أنا مُطالب بحماية 100 مليون مصري من تنظيم متطرف بنى قواعده على مدار 90 سنة في مصر والعالم كله

- فرنسا أحيانا تتأثر بأفكار أنتجها هذا التنظيم الإرهابي

- ليس لدينا ما نخاف منه أو نحرج منه

- نحن أمة تجاهد لبناء مستقبل في منطقة شديدة الاضطراب

- كنت أتمنى ممن يسألني ملاحظة ما آلت إليه الأمور في سوريا والعراق وليبيا ولبنان واليمن وباكستان وأفغانستان

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، ستتناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.