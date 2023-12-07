مهاجم لوتون تاون الإنجليزي يستعين بيوسين بولت

لم يتكيف الأيرلندي الدولي تشيدوزي أوجبيني، لاعب فريق لوتون تاون، مع إيقاع بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فحسب، بل إنه يضبطها أيضا.

يعد جناح لوتون أسرع لاعب في المسابقة العريقة خلال الموسم الحالي، بعد أن درس أسطورة ألعاب القوى العداء الجامايكي يوسين بولت لإتقان أسلوبه.

وبلغت سرعة أوجبيني 93ر36 كيلو مترا في الساعة (23 ميلا في الساعة)، خلال لقاء لوتون تاون ضد فولهام في سبتمبر الماضي بالدوري الإنجليزي، متفوقا على بيدرو نيتو ودومينيك سوبوسلاي، لاعبي وولفرهامبتون وليفربول على الترتيب.

ويستعد لوتون تاون لملاقاة ضيفه مانشستر سيتي، يوم الأحد القادم، حيث يشهد اللقاء مواجهة بين أوجبيني وكايل ووكر، لاعب الفريق السماوي، الذي استحوذ على لقب أسرع لاعب في المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما بلغت سرعته 31ر37 كيلو مترا في الساعة.

وقال أوجبيني لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الخميس: "أنا لا أمزح، عندما كنت أصغر سنا لم أكن لأفوز بجميع السباقات، كان هناك أطفال أسرع مني بكثير".

وأضاف لاعب لوتون تاون "ربما كنت الأسرع في المدرسة ولكني لم أكن كذلك في مقاطعة كورك. عدم كوني الأسرع دفعني للتفكير، ما الذي ينبغي علي القيام به لأكون الأسرع".

وتابع "لقد اعتدت على الركض للعمل على الأساليب الفنية عندما عدت لممارسة كرة القدم ولكن مع تقدمي في السن، سعيت لزيادة شغفي القوي للجري".

وأوضح أوجبيني "كنت أذهب للتدريب لأتعلم الأساليب الفنية المناسبة للركض لكن المنافسة (في ألعاب القوى) لم تكن شيئا بالنسبة لي، على عكس إخوتي. لا أعرف في الواقع ما هو الوقت الرسمي الذي قطعته في سباق 100 متر".

وكشف "لقد كان الحمل خفيفا على قدمي لأن وزني كان أقل وكنت نحيفا بشكل طبيعي. عندما كبرت، وانتقلت إلى برينتفورد، بدأت في تكوين المزيد من العضلات وأصبحت أسرع وأقوى".

واختتم أوجبيني حديثه قائلا "من الواضح أنني أحببت بولت بشدة، بسبب الطريقة التي يركض بها، وآلياته، ولكن من الواضح أنني لست بطول 6 أو 5 أقدام، لذلك لا أحاول أن أفرط في الطريقة التي يمكنه من خلالها الركض، إنني فقط أحب طريقة ركضه. إنه مثل المكبس".

يذكر أن لوتون تاون، الذي يقضي موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل المركز السابع عشر بترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط، بعد خوضه 15 مباراة في المسابقة، بينما يتواجد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، حيث يرغب في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربع الماضية بالمسابقة.