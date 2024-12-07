شتوتجارت يقتنص فوزا ثمينا أمام يونيون برلين في الدوري الألماني

قلب فريق شتوتجارت تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه يونيون برلين إلى فوز 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأنهى يونيون برلين الشوط الأول متقدما بهدف سجله دانيلو ديوخي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أضاف يونيون برلين الهدف الثاني عن طريق روبير سكوف في الدقيقة 48، قبل أن يسجل نيك ولتيماد هدفين لشتوتجارت عادل بهما النتيجة في الدقيقتين 51 و59.

وفي الدقيقة 69 سجل أتاكان كارازور الهدف الثالث لشتوتجارت.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، محققا فوزه الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في خمس.

في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر، متلقيا خسارته الخامسة هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.