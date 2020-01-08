عبد ربه: ماني أفضل من صلاح

يرى حسني عبد ربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق أن ساديو ماني استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وقال عبد ربه خلال استضافته بقناة إم بي سي مصر "ماني من أفضل اللاعبين على مستوى العالم فنيا، صلاح كان يستحق الجائزة في العامين الماضيين، ولكن لن يبقى أي لاعب على القمة دائما، ومستوى صلاح لم يعد كما كان".

وأضاف "ماني عال فنيا، ويخدم فريقه مهاريا وجماعيا، فهو أفضل من صلاح، أتحدث في الفنيات بعيدا عن الحب والعواطف".

وتابع أفضل لاعب في كأس الأمم 2008 "ماني يستحق الجائزة لمجهوده مع المنتخب السنغالي، ومساهمته في تأهله لنهائي كأس الأمم، وكان قريبا من الحصول على اللقب، ووصل مع ليفربول لأعلى مستوى وحقق معه بطولات".

وختم تصريحاته في هذا الشأن "كنا نتمنى أن يتوج صلاح بالجائزة للعام الثالث على التوالي، لكن كان ينقصه الفوز بكأس الأمم الإفريقية، والتي ربما كانت ستجعله أفضل لاعب في العالم".