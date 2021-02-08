مقتل 26 من قوات الحكومة السورية في كمين لداعش

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لايقل عن 26 عنصرا من قوات الحكومة السورية وحلفائها في كمين نصبه مسلحو تنظيم داعش شرقي سورية.

وقال المرصد، الذي يعد أحد مصادر المعلومات الرئيسية بشأن النزاع السوري، إن الكمين استهدف رتلا في منطقة الميادين الصحراوية الواقعة شرق محافظة دير الزور.

وأضاف أن الهجوم أعقبه تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 11 من مسلحي داعش.

ويعد هذا الكمين هو أحدث هجوم ينفذه التنظيم الإرهابي في سوريا.

وفي ديسمبر الماضي، أدى هجوم تبناه تنظيم داعش في دير الزور إلى مقتل ما لا يقل عن 30 عنصرا من قوات الحكومة السورية، بحسب المرصد.