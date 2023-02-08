رئيس الوزراء: نركز بشكل كبير على تقليل الفجوة الدولارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على تذليل أي مصاعب تواجه قطاعي الزراعة والصناعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن جلسات الحكومة في الفترة المقبلة، تستهدف الخروج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات، موضحًا أن الحكومة تركز بشكل كبير على تقليل الفجوة الدولارية.

وأوضح أن تقليل الفجوة الدولارية، لن يحدث إلا بزيادة الصادرات وتقليل الواردات، مؤكدًا أن الأمر لا يعني التضييق على استيراد المستلزمات من الخارج.

وأشار إلى سعي الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تصنيع المستلزمات من خلال المصانع المصرية، حتى تشهد منظومة دعم الصادرات طفرة كبيرة في الفترة المقبلة.

واستطرد: «بإذن الله نعلن تحقيق منظومة دعم الصادرات طفرة كبيرة في الفترة المقبلة، لتحقيق الهدف الرئيسي من خفض الفجوة الدولارية، على مدى زمني محدد».