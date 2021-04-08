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بولندا تسجل 954 وفاة بسبب كورونا في 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 12:57 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 12:57 م

سجلت بولندا 954 حالة وفاة إضافية مرتبطة بوباء كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي حصيلة قياسية يومية.

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن الحصيلة القياسية جاءت نتيجة التراكم بسبب التأخير في تسجيل حالات الوفاة خلال عطلة عيد الفصح.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن إجمالي الوفيات المرتبطة بالوباء في بولندا ارتفع إلى 56659 بعد تسجيل 638 حالة وفاة أمس الأربعاء.

وقفزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بولندا إلى حوالي 27887 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 14910 قبل يوم.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، وصل إجمالي إصابات كورونا في بولندا حتى الآن إلى 47. 2 مليون حالة، والوفيات إلى 55703.


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