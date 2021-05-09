الحكومة اليمنية: ماضون في الحفاظ على الوفاق السياسي واتفاق الرياض

أكد مجلس الوزراء اليمني اليوم السبت، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة اليمنية ماضية في القيام بواجباتها ومسؤولياتها للحفاظ على الوفاق السياسي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتخفيف معاناة الشعب اليمني واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، حيث ثمن وصول أولى دفع المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم محطات الكهرباء، ومواقفها المستمرة والثابتة في دعم الشعب اليمني في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية.

وأكد المجلس أن الشعب اليمني لن ينسى وقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانبهم في الأوقات الصعبة، وإنقاذ بلدهم من براثن أعنف مليشيا إجرامية وانقلابية حاقدة، بمشروعها المدعوم إيرانيا لتجريد اليمن من عروبته وتحويله إلى شوكة في خاصرة دول الخليج العربي لضرب استقرارها وأمنها.

وبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها الجوانب العسكرية والسياسية والخدمية والصحية، ورؤية الحكومة للتعاطي معها وجهودها لتجاوز التحديات القائمة.