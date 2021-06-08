الدفاع الأمريكية: أكملنا 50% من انسحاب قواتنا من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي تجاوز نسبة 50% فيما يخص سحب قواته من أفغانستان.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن بيان للقيادة المركزية الأمريكية، جاء في نصه "أكملنا أكثر من 50% من عملية الانسحاب، إذ نقلنا ما يقرب من 500 حمولة من المواد عبر طائرات الشحن وتسليم ما يقرب من 13000 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها".

وأضاف البيان: "سلمت الولايات المتحدة رسميًا ستة منشآت للجيش الأفغاني".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن، في أبريل الماضي، أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي أشعلت شرارة أطول صراع في أمريكا.

وأكدت واشنطن أنها ستستمر في تقديم الدعم المالي لقوات الأمن الوطني الأفغانية، لكن القوات الأمريكية تغادر بشكل سريع رغم القضايا التي لم تحل بشأن كيفية التعامل مع التهديدات في المنطقة من بعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه إدارة بايدن دعوات عاجلة بشكل متزايد لإجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال الصراع والمعرضين لخطر ملاحقتهم وقتلهم على أيدي عناصر طالبان بعد مغادرة القوات الأمريكية.