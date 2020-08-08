قال مصدر مسؤل بمستشفى عزل العجمى بالإسكندرية، حول واقعة إنتحار المصاب بفيروس كورونا "عبد الله .أ .ع"، 49 عاما قادم من البحيرة، ملقيا بنفسه من الدور الثالث، إن المريض كان فى حالة نفسية سيئة بسبب مشاكل مع زوجته المصابة أيضا فى نفس المستشفى، والتى يعتبرها السبب الأول فى الإصابة.



وأضاف المسؤل فى تصريحات صحفية لـ " الشروق" اليوم السبت، أن الطبيب النفسى كان دائما معه لإن حالته النفسية كانت متدهورة تخوفا من الموت أو النفور من أهله، مشيرا إنه كان يعانى من أزمة نفسية حادة رغم أن حالته كانت مستقرة، و كان الطبيب النفسى عنده قبل الإنتحار.

وألقى مصاب بفيروس كورونا بنفسه من شرفة حجرته من الدور الثالث و مات بإصابته بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم.