 ألقى بنفسه من الطابق الثالث.. انتحار مريض كورونا بمستشفى العجمي - بوابة الشروق
السبت 8 أغسطس 2020 3:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ألقى بنفسه من الطابق الثالث.. انتحار مريض كورونا بمستشفى العجمي

هدى الساعاتى
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 2:15 ص | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 2:16 ص

قال مصدر مسؤل بمستشفى عزل العجمى بالإسكندرية، حول واقعة إنتحار المصاب بفيروس كورونا "عبد الله .أ .ع"، 49 عاما قادم من البحيرة، ملقيا بنفسه من الدور الثالث، إن المريض كان فى حالة نفسية سيئة بسبب مشاكل مع زوجته المصابة أيضا فى نفس المستشفى، والتى يعتبرها السبب الأول فى الإصابة.


وأضاف المسؤل فى تصريحات صحفية لـ " الشروق" اليوم السبت، أن الطبيب النفسى كان دائما معه لإن حالته النفسية كانت متدهورة تخوفا من الموت أو النفور من أهله، مشيرا إنه كان يعانى من أزمة نفسية حادة رغم أن حالته كانت مستقرة، و كان الطبيب النفسى عنده قبل الإنتحار.

وألقى مصاب بفيروس كورونا بنفسه من شرفة حجرته من الدور الثالث و مات بإصابته بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك