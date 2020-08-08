 رئيسة هونج كونج تعتزم إلغاء تأشيرة دخولها للولايات المتحدة - بوابة الشروق
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رئيسة هونج كونج تعتزم إلغاء تأشيرة دخولها للولايات المتحدة

بكين - أ ش أ:
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 3:49 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 3:49 م

أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة كاري لام، اليوم السبت، أنها ستلغي تأشيرة دخولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت واشنطن فرض عقوبات عليها من بين مسؤولين آخرين في هونج كونج.

وقالت كاري لام -على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم- "تأشيرتي لدخول الولايات المتحدة سارية المفعول حتى عام 2026، وبما أنني لا أريد زيارة هذا البلد، يبدو أنني أستطيع أخذ زمام المبادرة وإلغائها".

وتساءلت عما إذا كانت الولايات المتحدة قد انتهكت حقوق الإنسان من خلال الكشف عن معلومات شخصية لمسؤولين صينيين، بما في ذلك أرقام جوازات سفرهم وعناوينهم وأرقام بطاقات هويتهم.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس الجمعة، فرض عقوبات على مسؤولين صينيين في هونج كونج، من بينهم الرئيسة التنفيذية كاري لام، ومدير مكتب الاتصال للحكومة المركزية الصينة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وذلك لارتباطهم بقانون الأمن القومي في المنطقة.

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