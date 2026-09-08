محافظ القليوبية يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات التعليمية، وضخ دماء جديدة من القيادات، بما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية.

وشملت حركة مديري الإدارات التعليمية تكليف عدد من القيادات الجديدة، وجاءت أبرز التكليفات كالتالي:

عبدالرحمن فتح الباب مديرًا لإدارة شبين القناطر التعليمية، أحمد زكي مديرًا لإدارة الخانكة التعليمية، خالد عطا مديرًا لإدارة طوخ التعليمية، ونجلاء الغزولي مديرًا لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، ويحيى العمراوي مديرًا لإدارة العبور التعليمية، وخالد أبو العلا مديرًا لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية.

كما تم تكليف ماجد إبراهيم مديرًا لإدارة قها التعليمية، وعبير عبدالفتاح مديرًا لإدارة الخصوص التعليمية، وياسر أبو الفضل مديرًا لإدارة قليوب التعليمية، ودعاء عثمان مديرًا لإدارة كفر شكر التعليمية.

كما تضمنت الحركة تكليف عدد من القيادات للعمل وكلاء للإدارات التعليمية، وهم زكريا محجوب وكيلًا لإدارة العبور التعليمية، والأمير مصطفى وكيلًا لإدارة قليوب التعليمية، والسيد عبدالجليل وكيلًا لإدارة الخصوص التعليمية، وحسن محمد وكيلًا لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وبكر محمد وكيلًا لإدارة شبين القناطر التعليمية.

كما تم تعيين رجب جودة وكيلًا لإدارة كفر شكر التعليمية، ورأفت أبو شنب وكيلًا لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، ونيفين علي وكيلًا لإدارة الخانكة التعليمية، وأشرف محمود إبراهيم وكيلًا لإدارة قها التعليمية.

وشملت الحركة استبعاد عدد من القيادات من مناصب مديري الإدارات التعليمية، وهم: أيمن زيدان، وأمنية فاروق، وعزة فتحي، وحسام زهدي، وداليا فاروق، وعزة عطا.

وتأتي حركة التغييرات الجديدة في إطار توجه المحافظة لإعادة تنظيم العمل داخل الإدارات التعليمية، وتعزيز كفاءة القيادات، بما يدعم انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور بمختلف مراكز ومدن القليوبية.