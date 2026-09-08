صحة سوهاج توضح تفاصيل ضبط شخص يدير مركز خدمات تمريضية: حاصل على دبلوم صنايع

كشف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة في سوهاج، تفاصيل ضبط شخص حاصل على "دبلوم صنايع" ويمارس أعمال التمريض ويدير مركز خدمات تمريضية غير مرخص بإحدى قرى مركز جرجا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، إنَّ حملة تفتيشية نُفِّذت بهدف مراجعة تطبيق المنشآت الطبية للاشتراطات التي يحددها القانون، موضحًا أن الحملة توجهت إلى مركز للخدمات التمريضية داخل إحدى القرى وطلب القائمون على الحملة الإطلاع على تراخيص المنشأة وتراخيص مزاولة المهنة للشخص الذي كان متواجدًا بها.

وأضاف أنه تبين أن هذا الشخص حاصل على دبلوم الثانوية الفنية وشهادات بعدة دورات لكنه لم يحمل ترخيصًا بمزاولة المهنة، مؤكدا أن هذا الشخص غير متخصص على الإطلاق بالتعامل مع الإجراءات الطبية.

وأوضح أن الشخص كان ينفذ إجراءات تمريضية بسيطة مثل فك الغرز أو تركيب محاليل، مشيرًا إلى ضبط بعض الأدوات الجراحية البسيطة داخل المنشأة بجانب بعض المستلزمات الطبية وبعض الأدوية.

ونوه إلى أنه لم تكن هناك أي سياسات لمكافحة العدوى أو تخلص آمن من النفايات الخطرة، مؤكدا أن الوزارة تحرص على متابعة مستمرة للمنشأة الطبية في مختلف المناطق بما في ذلك العيادات والمعامل والمراكز الجراحية.

وشدد على أهمية المرور الدوري على هذه المنشآت من إدارة العلاج الحر لرصد أي مخالفات، مؤكدا أنه صدر قرار بإغلاق وتشميع المركز الذي ضُبط بمركز جرجا، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للجهات المختصة، ونوه بأن النيابة العامة عاينت المكان بالفعل.