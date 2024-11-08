شولتس يدلي ببيان حكومي مهم الأربعاء المقبل

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيدلي ببيان حكومي في مجلس النواب الألماني (البوندستاج) الأسبوع المقبل، بعد انهيار تحالفه الحكومي المؤلف من ثلاثة أحزاب.

وأعلن شولتس خطة لإجراء تصويت على الثقة في يناير بعدما أقال وزير المالية كريستيان ليندنر أمس الأربعاء، الأمر الذي أدى لانسحاب الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه ليندنر من الحكومة.

وتضغط أحزاب المعارضة من أجل إجراء تصويت فوري على الثقة، للسماح بعقد انتخابات جديدة.

ونقلت قناة "إيه آر دي" عن فريدريش ميرتس الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي قوله إن الأربعاء المقبل بعد بيان شولتس سيكون "فرصة" لعقد لإجراء تصويت على الثقة .

يذكر أن شولتس لا يرغب في طرح مسألة الثقة في الحكومة على البرلمان قبل 15 يناير المقبل، ومن ثم التوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة في نهاية مارس المقبل. في المقابل، يرى ميرتس أن هذا الموعد متأخر جدًا، وطالب شولتس بطرح مسألة الثقة " بداية الأسبوع المقبل (أي يوم الاثنين) على أقصى تقدير" لضمان إجراء انتخابات في النصف الثاني من يناير.