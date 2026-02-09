إزالة 770 إشغالًا بالمحلة الكبرى لإعادة الانضباط المروري

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، استمرت على مدار يوم كامل، من خلال حملات صباحية وأخرى ليلية، وذلك استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين، وحرصًا على فتح الشرايين المرورية الحيوية واستعادة الانضباط داخل المدينة.

وشملت الحملات عددًا من المحاور والشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة، حيث تم تنفيذ حملة موسعة بشارع الثورة التابع للوحدة القروية لمحلة أبو علي بمركز المحلة، أسفرت عن إزالة الإشغالات وفرض الانضباط العام، لضمان السيولة المرورية لحركة السيارات والمواطنين، وتم خلالها رفع 89 إشغالًا متنوعًا كانت تعوق حركة السير وتشكل عبئًا يوميًا على الأهالي.

كما جرى تنفيذ حملة ليلية موسعة شملت مناطق كوبري الرباط، ومدخل قرية كفر حجازي، وعزبة حمد، وكورنيش كفر حجازي التابع للوحدة القروية لشبرابابل بمركز المحلة، حيث تم التعامل الحاسم مع جميع صور الإشغالات والتعديات، وفرض الانضباط الكامل بالشارع. وأسفرت الحملة عن رفع 681 إشغالًا، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية مرة أخرى.

وجاءت هذه الحملات في إطار تنسيق تام بين محافظة الغربية ومديرية أمن الغربية، وبمشاركة فعالة من شرطة المرافق، وإدارة المرور، وحكمدار الغربية، ورئيس مركز ومدينة المحلة، حيث تم رفع جميع العوائق التي كانت تتسبب في اختناقات مرورية يومية، مع توجيه إنذارات حاسمة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها، وعدم التعدي على الأرصفة أو نهر الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

كما شملت الجهود فتح الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين، وتنفيذ أعمال نظافة موسعة ورفع المخلفات من محيط الشوارع والأسواق، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن هذه الحملات تأتي ضمن رؤية واضحة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع وفرض النظام العام، مشددًا على أن ما يتم تنفيذه هو استكمال مباشر لما تم رصده ميدانيًا خلال جولاته التفقدية بمدينة المحلة الكبرى، والتي تضمنت توجيهات حاسمة بعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على حق المواطن في شارع منظم وآمن يليق بتاريخ ومكانة مدينة المحلة الكبرى كقلعة للصناعة المصرية.

وأضاف محافظ الغربية أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ بجميع أحياء ومدن المحافظة، مع متابعة ميدانية دقيقة لضمان الالتزام الكامل، مؤكدًا أن التواجد المستمر للأجهزة التنفيذية والأمنية في الشارع يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة هذه الجهود، وعدم السماح بأي مخالفات تمس الحياة اليومية للمواطنين أو تعيق حركة السير.

وشدد المحافظ على أن محافظة الغربية تتحرك وفق نهج ثابت يضع المواطن في صدارة الأولويات، ويحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة داخل الأسواق والحفاظ على النظام العام، موضحًا أن إعادة الوجه الحضاري لمدينة المحلة الكبرى هدف دائم لا تراجع عنه، ويتم العمل عليه من خلال حلول جذرية ومتابعة مستمرة، وليس عبر إجراءات مؤقتة، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي المحلة.

وفي ختام تصريحاته، وجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الشكر والتقدير إلى اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، وكافة القيادات الأمنية وشرطة المرافق وإدارة المرور، لما يبذلونه من جهود وتعاون مستمر مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل المشترك في فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط والحفاظ على مصالح المواطنين.