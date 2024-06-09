شركة فولفو تنقل إنتاج السيارات الكهربائية من الصين إلى بلجيكا

بدأت شركة فولفو ايه بي السويدية لصناعة السيارات، في نقل تصنيع السيارات الكهربائية صينية الصنع إلى بلجيكا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بحسب ما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن من أبرز الطرازات التي سوف يتم نقل إنتاجها إلى بلجيكا " إي اكس 30" و إي اس 90" ، كما ربما تنقل الشركة تجميع بعد الطرازات التي سوف يتم شحنها إلى بريطانيا.

ويذكر أن شركة فولفو، المملوكة لشركة زهيجيانج جيلي هولدينج الصينية، تعد أبرز شركة من المرجح أن تتضرر من الرسوم المحتملة.

ويذكر أن الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين أدت لسلسلة من التحقيقات ضد مكافحة الاحتكار ضد بكين في ظل اتهامات بالدعم غير العادل.