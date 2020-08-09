تعرف على أسعار العملات بنهاية تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف العملات فى البنوك المصرية بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، حث استقر سعر صرف الدولار امام الجنيه فى البنك المركزى المصرى عند 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، واستقر اليورو عند 18.85 جنيه للشراء 18.97 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الاسترلينى نحو 20.94 جنيه للشراء و21.07 جنيه للبيع.

واستقر الريال السعودي عند 4.24 جنيه للشراء و4.27، وسجل الدينار الكويتي 52.06 جنيه للشراء، و 52.49 للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وسجل اليورو 18.70 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع، و استقر الجنيه الاسترلينى عند 20.70 للشراء وليسجل 21.05 جنيه للبيع.

واستقر الريال السعودى عند 4.15 جنيه للشراء و4.26 للبيع، وسجل الدينار الكويتى 49.61 جنيه للشراء و 52.40 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.91 جنيه للشراء 16.01 للبيع، واستقر سعر اليورو عند 18.70 للشراء و 19.02 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الاسترلينى 20.70 جنيه للشراء، و 21.05 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتي 49.61 جنيه للشراء ، و 52.40 جنيه للبيع.