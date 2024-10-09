إعصار ميلتون يقترب من فلوريدا بعدما تم تصنيفه على أنه عاصفة من الفئة الخامسة

يقترب إعصار ميلتون من الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما تم تصنيفه على أنه عاصفة من الفئة الخامسة، حيث من المتوقع أن تحدث الفيضانات والرياح القوية ضررا واسع النطاق وتعرض حياة الأشخاص للخطر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن سرعة الرياح المصاحبة لميلتون تراجعت قليلا إلى 160 ميلا (260 كيلومترا في الساعة)، حسبما قال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي.

وعلى الرغم من أن سرعة الرياح ربما تتغير لحين وصول الاعصار إلى اليابسة، فإن الاعصار مازال قادرا على التسبب في حدوث دمار في أنحاء شبه جزيرة فلوريدا عندما يصل اليابسة مساء اليوم الأربعاء.