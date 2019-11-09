الآلاف يتظاهرون ضد مسيرة للنازيين الجدد في بيليفيلد غرب ألمانيا

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تظاهر الآلاف اليوم السبت في مدينة بيليفيلد غربي ألمانيا ضد مسيرة للنازيين الجدد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إن الشرطة فصلت بين حوالي 230 مشاركا في مسيرة حزب اليمين المتطرف، وبين حوالى 4800 مشارك في المظاهرة المضادة التي تشكلت عبر حوالي 14 مظاهرة جزئية بوضع العديد من الحواجز بين الجانبين.

وظل الوضع هادئا حتى بعد الظهر، ولم تسجل أية مناوشات.

وكان اليمينيون دعوا بمناسبة مرور 81 عاما على ذكرى الليلة الكريستالية التي دمرت فيها ممتلكات اليهود على يد النازي، والتي توافق اليوم السبت، إلى مسيرة على شرف امرأة محكوم عليها بالسجن بسبب إنكارها للمحرقة النازية في بيليفيلد.

ودفعت الشرطة بحوالي 1000 من عناصرها من سائر أنحاء ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وأفادت المتحدثة بأن الشرطة منعت التصريحات اليمينية الداعية إلى كراهية شرائح من الشعب ويمكن أن تكدر السلم العام، وقدمت لمنظم المسيرة قائمة بالشعارات المحظورة.

ورفعت كل من النقابات والكنائس والاتحادات والأحزاب علما مشتركا يحمل شعار "الفاشية ليست رأيا، بل هي جريمة" متضامنين في ذلك ضد النازيين الجدد.

كانت المحكمة الإدارية في مدينة مندن أصدرت أمرا في نهاية سبتمبر الماضي بنقل مصعد بمقر قيادة الشرطة في بيليفيلد بسبب الاحتفال "بذكرى الليلة الكريستالية المسجلة تاريخيا" قبل حلولها.

ووصف وزير الداخلية بولاية شمال الراين ويستفاليا هيربيرت رويل الحشد في هذا اليوم التاريخي بأنه "عار" و "استفزاز محض من جانب يمينيين من مختلى العقول ".