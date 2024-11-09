قطر وإيران تخططان لإنشاء أكبر نفق بحري في العالم

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أهمية إنشاء أطول نفق بحري في العالم بين إيران وقطر، مشيرًا إلى أن «الدولتين تتابعان هذه الخطة الكبيرة».

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، جاء ذلك خلال استقبال عارف، صباح اليوم السبت، سفير قطر الجديد في طهران سعد عبد الله سعد آل محمود الشريف.

وقال المسئول الإيراني إن «وجهات نظر الجانبين في القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة القضايا السياسية في المنطقة، متقاربة جداً».

وأضاف: «لا يوجد سقف لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ولابد من التأكيد على لجان التعاون المشتركة بين البلدين؛ لتجاوز الحجم الحالي للعلاقات المتبادلة».

وأكد أهمية بناء أطول نفق بحري في العالم بين إيران وقطر، مضيفًا: «إن البلدين يتابعان هذه الخطة الكبيرة، وعينت طهران فريق عمل متخصص للدراسات الأولية، سيتم إرساله إلى الدوحة للمفاوضات في الأسابيع المقبلة».