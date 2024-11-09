السيطرة على حريق سيارة سقط عليها كابل كهرباء في الفيوم

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تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي اشتعلت بها النيران نتيجة سقوط كابل كهرباء خلال توقفها بجوار المنزل بشارع جمال عبد الناصر بحي المسلة بدائرة قسم شرطة أول، دون وقوع إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود بلاغ باشتعال حريق بسيارة ملاكي بشارع جمال عبد الناصر بحي المسلة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.