محافظ أسيوط: جلسات تشاور مجتمعي لتحديد أولويات المشروعات والخدمات بالخطة الاستثمارية 2027-2028

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في إعداد الخطط الاستثمارية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين وممثليهم للمشاركة في تحديد أولويات المشروعات والاحتياجات الخدمية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الملفات الأكثر احتياجا، ويعزز كفاءة التخطيط وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف القرى والمراكز.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس المركز، عقدت جلسة تشاور مجتمعي لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين بشأن إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027-2028، بمشاركة النواب مصطفى بدران ومحمد حمدي دسوقي واللواء علاء سليمان وعلاء عبدالغني ومروة كداوني، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي التخطيط والمجالس المحلية، إلى جانب المواطنين وممثلي المجتمع المدني والقرى التابعة للمركز.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الجلسة شهدت حوارا مفتوحا حول أولويات التنمية والاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتناولت عددا من القطاعات الحيوية، من بينها مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والتمهيد والرصف، والإنارة العامة، والخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير مرافق الشباب، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي ومد شبكات الفايبر، بما يعكس تنوع المطالب وارتباطها المباشر بتحسين جودة الحياة بالقرى.

وأضاف أنه جرى حصر وتدوين المقترحات والمطالب التي طرحها المشاركون، تمهيدا لدراستها وترتيبها وفقا للأولويات والاحتياجات الفعلية، وبحث إمكانية إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027-2028، في ضوء الإمكانات والاعتمادات المتاحة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد ويوجه المشروعات إلى المناطق الأكثر احتياجا.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار عقد جلسات التشاور المجتمعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باعتبارها إحدى آليات التخطيط التشاركي التي تتيح الاستماع المباشر إلى المواطنين والتعرف على مطالبهم، وتعزز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.