شبيهو الروائي الأمريكي همينجواي يزورون كوبا وأماكن الكاتب المفضلة

وصل إلى العاصمة الكوبية هافانا 18 رجلا من ذوي اللحى البيضاء يشبهون الكاتب الروائي الأمريكي الراحل إرنست همينجواي، لزيارة بعض الأماكن المفضلة له وكان يقيم فيها على الجزيرة قبل عقود.

وزار أعضاء جمعية "شبيهو همينجواي" يوم السبت بار همينجواي المفضل في هافانا، "إل فلوريديتا"، حيث عزفت الموسيقى على الفور، وتجمع السياح والسكان المحليين لالتقاط الصور.

وفي وقت سابق، ذهب شبيهو هيمنجواي إلى بلدية سان فرانسيسكو دي باولا وفينكا فيجيا، المنزل السابق لهمينجواي والذي أصبح الآن متحفا. وهناك، لعبوا كرة البيسبول مع الأطفال.

تأتي هذه الزيارة في وقت تمر فيه العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة بتوترات. حيث تواصل واشنطن فرض العقوبات على الدولة الجزيرة، ومن غير المحتمل أن يتغير شيء مع استعداد دونالد ترامب لتولي الرئاسة في يناير المقبل.

وبشكل عام، تمنع الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين من السفر إلى كوبا للسياحة، رغم أنها تمنح بعض التصاريح.

ووصل شبيهو هيمنجواي إلى هافانا يوم الجمعة حيث شاركوا في حفل أقيم في مارينا همينجواي تكريما للكاتبة ديانا نياد، وهي أول سباحة تعبر خليج المكسيك من كوبا إلى فلوريدا.

وعاش همينجواي في كوبا من عام 1939 حتى 1960.