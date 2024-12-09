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أعداد جريدة الشروق
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إذاعة جيش الاحتلال: واشنطن تدعم بشكل كامل تحركاتنا في سوريا

الأناضول
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 4:50 م | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 4:50 م

قال مسئولون إسرائيليون، اليوم الاثنين، في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، إن اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 «قد مات».

ونقلت الإذاعة عن المسئولين قولهم إن «واشنطن على علم وتدعم بشكل كامل تحركات الجيش في سوريا».

وأشارت الإذاعة إلى أن قوات الجيش دخلت عدة كيلومترات داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، زاعمًا أنها لا تنوي التوغل خارجها.

وذكرت أن القوات تعمل على تدمير «كل هدف عسكري محتمل» تابع للنظام السوري، بما فيها الدبابات والطائرات ومنشآت المخابرات والمعدات العسكرية المتقدمة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات نقلتها «يديعوت أحرونوت»، إن الجيش استولى الليلة الماضية، على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا، وأنه أمر بإنشاء مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن انهيار اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.

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