العاهل الأردني يبدأ زيارة العمل للولايات المتحدة

بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، زيارة العمل للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الإثنين.

وذكرت "بترا" أنه من المقرر أن يلتقي الملك عبدالله، يوم غد الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن. كما سيلتقي بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.

كما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن العاهل الأردني سيلتقي في مدينة بوسطن بممثلي شركات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، وحاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، اليوم الاثنين، "وهي اجتماعات مؤجلة منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والتي حالت الظروف الجوية السائدة آنذاك دون عقدها".

وكان ملك الأردن اجتمع يوم الأحد، بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث.