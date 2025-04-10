وزيرة التضامن تشيد ببطل لام شمسية: أدهشني بإتقانه وصوته وملامحه المعبرة

مخرج المسلسل: العمل مثل تحديا كبيرا منذ اللحظة الأولى

أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بأداء الطفل "علي" في مسلسل لام شمسية، مؤكدة أن حضوره وأداءه التمثيلي كانا لافتين للغاية.

وقالت: "الطفل علي أدهشني بإتقانه، وصوته، وملامحه المعبرة… أداؤه كان رائعًا ولامس مشاعر الجميع".

وأضافت مبتسمة ومداعبة للطفل: "أنا كأم عادية بقول بسم الله ما شاء الله".

وأطلقت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي حفل تكريم صناع مسلسل لام شمسية الذي عرض فى شهر رمضان المبارك.

وبدأ حفل وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل "لام شمسية" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

ومن جهته، أكد المخرج كريم الشناوي، مخرج مسلسل "لام شمسية"، أن العمل مثل تحديا كبيرا منذ اللحظة الأولى، ذاكرا أن النجاح الذي حققه لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة تعاون حقيقي وشراكة صادقة بين جميع أفراد الفريق، من أصغر دور إلى كبار النجوم.

وقال: "شكرًا على الثقة والدعم، من البداية كنا عارفين إن المشروع ده صعب، ومررنا بمراحل كتير ماكناش متأكدين فيها إذا كنا هنقدر نعرض كل الحلقات بالشكل اللي نحلم بيه، لكن مع الوقت لمسنا اهتمام الجمهور، وده كان أكبر دافع لينا".