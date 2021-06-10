الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 4 فلسطينيين من مدينتي القدس وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت وقفة سلمية نظمها أهالي بلدة سلوان بمدينة القدس، أمام محكمة الاحتلال المركزية تزامنا مع جلسة للنظر في قضية تهجير عائلتين من حي بطن الهوى، واعتدت بوحشية على المتضامنين، واعتقلت 3 فلسطينيين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطيني من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي السياق، اقتحم 161 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.