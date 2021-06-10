منظمة العفو الدولية تدعو لاتخاذ إجراءات إزاء معاملة الإيجور

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دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان يوم الخميس المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لوقف اضطهاد أقلية الإيجور المسلمة في الصين.

وقالت أجنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في معرض تقديمها تقريرا جديدا عن الوضع في منطقة شينجيانج شمال غربي الصين: "أنشأت السلطات الصينية موقعا كئيبا ظروفه قاسية على نطاق مذهل في منطقة شينجيانج الإيجورية المتمتعة بالحكم الذاتي".

ووصف أكثر من 50 سجينا سابقا، في التقرير المؤلف من 160 صفحة، الإجراءات التي قمعت بموجبها السلطات الصينية منذ عام 2017 التقاليد الدينية والممارسات الثقافية والعادات المحلية للأقلية المسلمة بشكل منهجي.

ووفقا للتقرير، أنشأت السلطات الصينية نظام مراقبة متطورا بشبكة من ما يسمى بمعسكرات إعادة التثقيف.

وتحدث سجناء سابقون عن "غسيل دماغ وتعذيب ومعاملات مهينة أخرى" في المعسكرات.

ولكن تم أيضا تنظيم جميع جوانب الحياة اليومية، وفقا للتقرير، من أجل إنشاء أمة صينية متجانسة.

ويتم استهداف أفراد أقلية الإيجور بحجة تدابير مكافحة الإرهاب.