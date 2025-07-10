وجه الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، رسالة إلى جميع المسئولين في الدولة، مؤكدا أنهم «مدينون جميعًا للشعب المصري».

وطالب خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، بضرورة النزول إلى الشارع لتلمس هموم الناس، قائلا: «المناصب، مهما علت، لا تقوم دون تحقيق الرضا العام وخدمة مصالح المواطنين».

وتابع في رسالته للمسئولين: «الأولى بكل مسئول في هذه البلد إنه يراجع نفسه، ويستجيب للناس ويطبطب عليهم، ويحقق مصالحهم»، مشددا أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لطالما كانت الوقوف مع المواطن والشعب.

ودعا إلى المحاسبة لتعزيز ثقة المواطن، ضاربا المثل بقضية البنزين المغشوش، قائلا: «الناس اللي تسببت في قضية البنزين المغشوش، اتقال إنهم هيتحاسبوا، مسمعناش إن حد اتحاسب! لازم يبقى فيه محاسبة، لازم ندي أمل للشعب، ندي الأمل للناس»، حسب قوله.

ورأى أن غياب المحاسبة يجر على المجتمع اليأس والإحباط، قائلا: «الناس من كثرة المشاكل والتراكمات بقى عندها إحساس مش كويس، لازم نلم الناس، وكل مسئول ينزل الشارع ويقف مع الناس، وأي واحد يخطئ في حق البلد دي لازم يتحاسب، مسألة إننا نسيب الناس، بتجر علينا يأس وإحباط، خلونا دايما عندنا أمل».

واستحضر الأوقات الصعبة التي مرت بها مصر، مشيرا إلى الخطاب التاريخي للرئيس السيسي في 28 أبريل 2013، حين كان قائدا عاما للقوات المسلحة، والذي بعث الأمل في نفوس المصريين.

واعتبر أن «ضياع الأوطان فيه دمار للشعوب، والمؤسسات، ونهاية للدولة الوطنية»، مؤكدا أن «أي مشاكل قادرون على حلها غدًا».