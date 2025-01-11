 30 يناير عرض «شارع 30 شقة 9» إخراج محمد جبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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30 يناير عرض «شارع 30 شقة 9» إخراج محمد جبر

إيناس العيسوي
نشر في: السبت 11 يناير 2025 - 12:09 م | آخر تحديث: السبت 11 يناير 2025 - 12:09 م

يستعد المخرج محمد جبر لتقديم عرضه المسرحي "شارع 30 شقة 9" من تأليف أحمد الملواني، على أحد مسارح القاهرة الكبرى، وذلك يومي 30 و31 يناير الجاري.

العرض أشعار طارق علي، ألحان وتوزيع موسيقي إبراهيم الطرابيشي، ديكور محمود صلاح، مساعدي إخراج عاصم رمضان، وإسلام علي، مخرج منفذ محمد العتابي، إضاءة أبو بكر الشريف، إعداد موسيقي إسلام علي، تصميم ودعاية أحمد الجوهري.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جبر مسلسل " وتر حساس" بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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