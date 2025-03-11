تفحُّم ورشة ألوميتال في حريق بالمريوطية والحماية المدنية تمنع امتداد النيران

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تمكَّنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل محل ألوميتال في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وتلقَّت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل بالموقع المذكور، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تفحُّم محتويات المحل دون وقوع إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.