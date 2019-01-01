وزير: حكومة مالطا تعتزم فتح تحقيق عام في مقتل الصحفية دافني جاليزيا

قال وزير الشؤون الخارجية في مالطا كارميلو أبيلا اليوم الخميس إن حكومة بلاده تعتزم فتح تحقيق عام في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال أبيلا في مؤتمر عقد في لندن عن حرية الإعلام، إن حكومة مالطا قبلت توصية تضمنها تقرير مجلس أوروبا بفتح تحقيق رسمي بشأن: هل كان من الممكن منع قتل كاروانا جاليزيا.

وأمهل التقرير حكومة مالطا ثلاثة أشهر لبدء التحقيق.

وقتلت كاروانا جاليزيا في أكتوبر عام 2017 عندما تم تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعت أسفل مقعد سيارتها، على بعد أمتار قليلة من منزلها.

ومنذ ذلك الحين، وجهت اتهامات لثلاثة رجال بارتكاب الجريمة، لكن مدبري العملية ما زالوا مطلقي السراح.

وقالت الحكومة في الماضي إن التحقيق الرسمي يمكن أن يضر بالتحقيقات الجنائية، وقال رئيس الوزراء جوزيف موسكات سابقا إن حكومته كانت تسعى إلى الحصول على مشورة قانونية.

لكن أبيلا قال اليوم الخميس: "لدينا مشورة قانونية تفيد بأن إجراء تحقيق عام في نفس الوقت قد يصطدم بتحقيق جنائي. ولدينا تحفظاتنا على تقرير مجلس أوروبا ... لكننا نحترم المؤسسات ولن ندخل في معارك دون جدوى".