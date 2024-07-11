تحقيق يكشف فشل منصة «إير بي إن بي» في حماية الضيوف من الكاميرات المخفية

كشفت تحقيقات أجرتها CNN عن مشكلات خطيرة تتعلق بالخصوصية داخل منصة Airbnb (منصة تطبيق تأجير الغرف والوحدات المنزلية)، حيث اكتشف العديد من الضيوف وجود كاميرات مخفية في العقارات المستأجرة. تعرضت امرأة لتصويرها سرًا أثناء خلع ملابسها في عقار مستأجر، وتم تخزين صورها على حاسوب شخص متهم بالتحرش الجنسي.

أفادت CNN بأن Airbnb، إحدى أكبر شركات تأجير العقارات قصيرة الأجل في العالم، تلقت عشرات الآلاف من طلبات دعم العملاء المتعلقة بأجهزة المراقبة على مدار العقد الماضي. على الرغم من أن الشركة تدعي أن هذه الحالات نادرة، إلا أنها تتخذ إجراءات سريعة لإزالة المضيفين والقوائم التي تنتهك سياساتها عند اكتشاف الكاميرات المخفية.

ومع ذلك، أظهر التحقيق أن الشركة لا تبلغ الجهات القانونية بشكل دوري عند تلقي شكاوى حول الكاميرات المخفية، حتى في الحالات التي تشمل أطفالاً. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى عرقلة التحقيقات الجنائية ومنح المتهمين فرصة لتدمير الأدلة.

أفادت التحقيقات بأن آلاف الصور تم استعادتها من مضيفي الإيجارات قصيرة الأجل بواسطة السلطات. الكاميرات المخفية التي تم وضعها في غرف النوم والحمامات تُظهر الضيوف في أوقاتهم الأكثر خصوصية – وهم يغيرون ملابسهم، أو يتواجدون مع أطفالهم، أو حتى أثناء ممارسة الجنس، وفقًا لمراجعة CNN لسجلات المحكمة والشرطة، بالإضافة إلى مقابلات مع نحو عشرين ضيفًا عثروا على أجهزة المراقبة في العقارات المستأجرة أو أبلغتهم الشرطة أنهم تم تصويرهم سرًا.

قالت إحدى النساء اللواتي تم تصويرهن سرًا أثناء ممارسة الجنس مع زوجها في كوخ بتكساس: "هذه ليست رقم ضماني الاجتماعي أو عنوان بريدي الإلكتروني. هذا هو جسدي العاري".

رفضت Airbnb طلب CNN لإجراء مقابلة. ولكن في بيان مكتوب، قال متحدث باسم الشركة إن شكاوى الكاميرات المخفية نادرة، ولكن عندما تحدث "نتخذ إجراءات مناسبة وسريعة، والتي قد تشمل إزالة المضيفين والقوائم التي تنتهك السياسة". وأضاف المتحدث أن "سياسات الثقة والأمان الخاصة بـ Airbnb تقود صناعة تأجير الإجازات وتشمل التحقق من الخلفيات على المضيفين والنزلاء في الولايات المتحدة".

"لحظة الرعب الأكبر في حياتي"

لم يستخدم ديفيد ويزيناجتس وصديقته Airbnb من قبل عندما حجزا عطلة رومانسية في يوليو 2021. عندما لاحظا وجود عقار بعيد في منطقة تكساس هيل كاونتري بتقييمات إيجابية عديدة ومضيف حصل على لقب "سوبرهوست" المرموق من Airbnb، حجزاها.

لكن بعد وصولهما إلى الكوخ في كومفورت، تكساس، وتغيير ملابسهما لليلة، لاحظ ويزيناجتس شيئًا أرعبه: كاميرا مخفية موصولة بالحائط وموجهة مباشرة نحو السرير. "لحظة الرعب الأكبر في حياتي"، قال ويزيناجتس.

فر ويزيناجتس وشريكته من العقار بسرعة وقادا نحو 10 أميال على طريق مظلم ومتعرج لتسجيل الوصول في فندق. مرتعبين، تواصلا مع Airbnb عبر ميزة دعم العملاء على التطبيق طالبين أن يتصل بهم أحد.