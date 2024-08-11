 الحرس الثوري يجري تدريبات عسكرية في غرب إيران وسط ترقب لهجوم على إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري يجري تدريبات عسكرية في غرب إيران وسط ترقب لهجوم على إسرائيل

وكالات
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 6:49 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 6:49 م

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية للأنباء (إرنا)، الأحد، أن الحرس الثوري يجري تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد تستمر حتى يوم الثلاثاء.

وقال مسئول في الحرس الثوري للوكالة، إنّ التدريبات التي بدأت يوم الجمعة مستمرة في إقليم كرمانشاه غرب البلاد قرب الحدود مع العراق لتعزيز الجاهزية القتالية واليقظة.

وتجري التدريبات في الوقت الذي توعدت فيه إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 يوليو، في طهران.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد حذر كلا من إيران وحزب الله اللبناني، قائلا: «من يلحق بنا الأذى على نحو لم نشهده من قبل سنقصفه على الأرجح بطريقة لم تحدث في أي وقت مضى».

وأضاف أن إسرائيل لا تريد اندلاع حروب على جبهات أخرى لكن يتعين عليها أن تكون مستعدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن علي فدوي نائب القائد العام للحرس الثوري قوله يوم الجمعة، إن طهران ستنفذ ما يأمر به الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي فيما يتعلق بإنزال عقاب قاس بإسرائيل بسبب اغتيال هنية.

وأضاف: «أوامر الزعيم الأعلى التي تخص إنزال عقاب قاس بإسرائيل ثأرا لدم الشهيد إسماعيل هنية واضحة وصريحة... وستنفذ بأفضل صورة ممكنة».

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